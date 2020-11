(Di giovedì 26 novembre 2020) Si è presentato in Questura con le mani ancora sporche di sangue. Un 33enne a Riveredo in Piano, in provincia di, ha ucciso lacon numeroseal collo, nella notte del 25 novembre. Dopo il, l’si è costituito. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura si sono immediatamente recati nell’abitazione indicata dall’, dove hanno trovato il cadavere della donna. La vittima aveva 34. Sul posto è giunto poco dopo anche il pm Federico Facchin, che, completati i primi accertamenti, ha arrestato l’per il reato di omicidio volontario pluriaggravato. Il 33enne si trova negli uffici ...

lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Femminicidio a Pordenone: uomo di 33 anni uccide la compagna a coltellate e poi si costituisce alla polizia https://t.… - fattoquotidiano : Femminicidio a Pordenone: uomo di 33 anni uccide la compagna a coltellate e poi si costituisce alla polizia - RaiNews : La vittima aveva 34 anni #Pordenone #femminicidio - clikservernet : Femminicidio a Pordenone: uomo di 33 anni uccide la compagna a coltellate e poi si costituisce alla polizia - Noovyis : (Femminicidio a Pordenone: uomo di 33 anni uccide la compagna a coltellate e poi si costituisce alla polizia) Play… -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Pordenone

Fanpage.it

Il femminicidio è avvenuto a Roveredo in Piano. La vittima aveva 34 anni. L'assassino, 33 anni, si è presentato in Questura con le mani ancora sporche di sangue ...Nelle nottata a Roveredo in Piano in provincia di Pordenone una giovane donna 34enne è stata uccisa dal compagno con numerose coltellate inferte al collo. L'uomo un 33enne, subito dopo si è recato in ...