Detto Fatto | la Rai dopo il tutorial per fare la spesa | sospende il programma | Bianca Guaccero “mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto”

Ormai la vicenda è nota, durante l'ultima puntata di "Detto Fatto" il programma condotto da Bianca Guaccero, è andato in onda un tutorial che voleva essere simpatico e comico di come fare la spesa al supermercato in modo sexy. Questo siparietto, invece di far ridere o, almeno sorridere, come era nelle intenzioni di chi lo ha ideato, ha Fatto indignare in nome del politicamente corretto che ormai ha messo dei paletti oltre i quali è tutto un'offesa. Il web si è indignato e si è rivoltato e la Rai è corsa a rimediare sospendendo la trasmissione. La RAI ha definito ciò che è accaduto un: "Episodio gravissimo" La Rai ha deciso di sospendere il programma e l'amministratore delegato

