(Di giovedì 26 novembre 2020) In unto in undi Imola (Bologna) hato un residuo compatibile con undie ha subito avvertito i carabinieri. Su quanto accaduto nei giorni scorsi a un consumatore di ...

zazoomblog : Imola compra un involtino al supermercato e ci trova dentro un pezzo di dito - #Imola #compra #involtino - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Imola, compra #involtino al supermercato e trova un pezzo di dito: indagini in corso - IlFattoNisseno : Italia, compra involtino primavera e trova dito: Procura apre indagine - 24emilia : Imola, compra un involtino al supermercato e dentro ci trova un dito | 24Emilia - Filzi4 : Imola, compra un involtino e ci trova dentro un dito - Gazzetta di Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Compra involtino

Dalle verifiche finora svolte, è emerso che l'involtino in questione è stato confezionato in un'azienda in Spagna. Secondo la stampa locale, un controllo dei carabinieri ha escluso che nel supermercat ...Un cittadino di San Lorenzo di Lugo, nel Ravennate ha passato momenti di grande disagio dopo aver appreso che all’interno di un involtino comprato in un supermercato di Imola, in provincia di Bologna, ...