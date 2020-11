Uncle Frank, la recensione: Paul Bettany e la difficoltà di essere se stessi (Di mercoledì 25 novembre 2020) La recensione di Uncle Frank, film con cui l'autore di True Blood, Alan Ball, torna a parlare del profondo sud degli Stati Uniti e della difficoltà di accettare chi siamo. Nello scrivere la recensione di Uncle Frank, non possiamo non guardare al vissuto di Alan Ball, regista, sceneggiatore e produttore del film. Nato ad Atlanta, in Georgia, nel sudest degli Stati Uniti, dopo gli studi si è trasferito a New York, dove si è fatto le ossa come drammaturgo, per poi spostarsi a Los Angeles per dedicarsi principalmente a cinema e serie tv. Premiato nel 2000 con l'Oscar alla sceneggiatura per American Beauty di Sam Mendes, è forse in tv che Alan Ball ha dato il suo meglio: prima con Six Feet Under, poi con True Blood (entrambe prodotte da … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ladi, film con cui l'autore di True Blood, Alan Ball, torna a parlare del profondo sud degli Stati Uniti e delladi accettare chi siamo. Nello scrivere ladi, non possiamo non guardare al vissuto di Alan Ball, regista, sceneggiatore e produttore del film. Nato ad Atlanta, in Georgia, nel sudest degli Stati Uniti, dopo gli studi si è trasferito a New York, dove si è fatto le ossa come drammaturgo, per poi spostarsi a Los Angeles per dedicarsi principalmente a cinema e serie tv. Premiato nel 2000 con l'Oscar alla sceneggiatura per American Beauty di Sam Mendes, è forse in tv che Alan Ball ha dato il suo meglio: prima con Six Feet Under, poi con True Blood (entrambe prodotte da …

Storia parzialmente autobiografica su un gay che cerca di riconnettersi con la famiglia. Esce in streaming il 26 novembre: trama, trailer e recensioni ...

Uncle Frank, commedia familiare sull'incontro con le proprie origini di un omosessuale americano nei primi anni '70.

Mahattan, 1973. Frank Bledsoe è un professore universitario originario del South Carolina, omosessuale e convivente col compagno Walid, detto Wally. La visita e la convivenza inizialmente forzata con ...

