Svolta in Scozia, assorbenti gratis per tutti: è la prima volta nel mondo

assorbenti gratis in Scozia per "chiunque ne abbia bisogno". E' la prima volta che si prende una decisione simile. EDIMBURGO (Scozia) – assorbenti gratis in Scozia per 'chiunque ne abbia bisogno'. Il Parlamento scozzese ha approvato all'unanimità alla legge che obbliga i singoli enti locali garantire il prodotto in modo gratuito a tutte le persone che non possono permetterselo. Una legge pensata per la povertà mestruale, tutte quelle persone che non riescono a comprare i prodotti per l'igiene femminile. Una decisione mai presa in tutto il mondo e non è escluso in futuro che altri Stati possano approvare una misura simile. Lennon: "Una legge pragmatica e progressista" La legge ha fatto discutere in tutta la ...

