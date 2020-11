Star Wars Jedi: Fallen Order incontra The Mandalorian grazie a una riuscitissima mod (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se vi siete mai chiesti come sarebbe controllare The Mandalorian in un gioco d'azione in terza persona, allora questa notizia fa al caso vostro. Star Wars Jedi: Fallen Order ha ottenuto una mod che sostituisce il protagonista, Cal Kestis, con Din Djarin ed un video pubblicato lo mostra mentre sta combattendo. E' una mod davvero impressionante perché le animazioni del protagonista "moddato" si adattano perfettamente al gioco, persino nelle sessioni più intense come ad esempio il combattimento. Insomma, senza dubbio si tratta di una mod molto interessante per coloro che sono fan sia del gioco che della serie televisiva. Nella descrizione del video inoltre sono presenti tutte le altre modifiche che il giocatore ha usato non solo per cambiare l'aspetto del protagonista, ma anche la sua ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se vi siete mai chiesti come sarebbe controllare Thein un gioco d'azione in terza persona, allora questa notizia fa al caso vostro.ha ottenuto una mod che sostituisce il protagonista, Cal Kestis, con Din Djarin ed un video pubblicato lo mostra mentre sta combattendo. E' una mod davvero impressionante perché le animazioni del protagonista "moddato" si adattano perfettamente al gioco, persino nelle sessioni più intense come ad esempio il combattimento. Insomma, senza dubbio si tratta di una mod molto interessante per coloro che sono fan sia del gioco che della serie televisiva. Nella descrizione del video inoltre sono presenti tutte le altre modifiche che il giocatore ha usato non solo per cambiare l'aspetto del protagonista, ma anche la sua ...

Electronic Arts ha pubblicato la patch note dell'ultimo aggiornamento per Star Wars Squadrons che introduce i miglioramenti per Xbox Series X e PS5.

Fortnite, Baby Yoda e The Mandalorian tra le nuove skin

Tante sorprese e skin incredibili, questa la formula vincete di Fortnite ad ogni sua stagione. Questa non è da meno, ecco The Mandalorian e Baby Yoda Le novità introdotte da Fortnite sono da far girar ...

