Spesa "sexy" in Rai: Detto Fatto a rischio per il tutorial sessista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il programma Detto Fatto, in onda su Rai 2, potrebbe essere cancellato dai palinsesti per la bufera scatenata da uno spezzone di programma andato in onda il 24 novembre. La trasmissione ha guadagnato popolarità per aver portato in tv i tutorial, ovvero le guide del web con consigli e trucchi per coltivare nuovi hobby e risolvere le piccole sfide della vita quotidiana. Proprio uno di questi tutorial non è piaciuto al pubblico, causando una polemica che si è estesa dal web al mondo della politica, che ha chiesto chiarimenti ai vertici Rai. In onda dal 2013 con la conduzione di Caterina Balivo, che ha passato il testimone nel 2018 a Bianca Guaccero, Detto Fatto è stato accusato di sessismo e dare un'immagine della donna stereotipata e anacronistica. La puntata del 25 novembre è saltata, e ...

