Napoli, iniziative contro la violenza sulle donne: il Maschio Angioino si illumina di rosso (Di mercoledì 25 novembre 2020) Comune di Napoli: tante iniziative volute dall’assessorato alle Peri opportunità in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre, l’assessorato alle Pari opportunità, retto da Francesca Menna, ha promosso una serie di iniziative. “Il Maschio Angioino, Leggi su 2anews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Comune di: tantevolute dall’assessorato alle Peri opportunità in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delladel 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delladel 25 novembre, l’assessorato alle Pari opportunità, retto da Francesca Menna, ha promosso una serie di. “Il

ABosurgi : RT @ComuneNapoli: 25 Novembre: si illumina di rosso già da stasera il Maschio Angioino. In occasione della Giornata internazionale per l'el… - ComuneNapoli : 25 Novembre: si illumina di rosso già da stasera il Maschio Angioino. In occasione della Giornata internazionale pe… - annamartino83 : @ComuneDiPotenza conferisce cittadinanza onoraria a @Esercito. Le storie di chi c'era e le altre iniziative in… - semeoro1 : RT @anna_1951: ...e diciamole anche le cose belle le belle iniziative di alcune città.?? In un quartiere di Napoli c'è il tampone sospeso pe… - anna_1951 : ...e diciamole anche le cose belle le belle iniziative di alcune città.?? In un quartiere di Napoli c'è il tampone s… -