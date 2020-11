Meghan Markle svela di aver perso il secondo figlio in un aborto spontaneo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Meghan Markle ha perso il secondo figlio per un aborto spontaneo. Lo ha raccontato in un articolo da lei scritto per il New York Times e pubblicato il 25 novembre 2020. Meghan racconta di quel terribile giorno di luglio dove tutto sembrava normale ma mentre cambiava il pannolino ad Archie, si è sentita male improvvisamente, ha sentito “un crampo acuto” e ha perso il secondo figlio. La Duchessa si trovava nella sua casa di Los Angeles, fu ricoverata in ospedale, Harry le è sempre rimasto accanto, col cuore infranto per l’accaduto. Scrive Meghan: “Dopo aver cambiato il suo pannolino, ho sentito un forte crampo. Mi lasciai cadere a terra con lui tra le braccia, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 25 novembre 2020)hailper un. Lo ha raccontato in un articolo da lei scritto per il New York Times e pubblicato il 25 novembre 2020.racconta di quel terribile giorno di luglio dove tutto sembrava normale ma mentre cambiava il pannolino ad Archie, si è sentita male improvvisamente, ha sentito “un crampo acuto” e hail. La Duchessa si trovava nella sua casa di Los Angeles, fu ricoverata in ospedale, Harry le è sempre rimasto accanto, col cuore infranto per l’accaduto. Scrive: “Dopocambiato il suo pannolino, ho sentito un forte crampo. Mi lasciai cadere a terra con lui tra le braccia, ...

