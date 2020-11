Max Biaggi segna il record “elettrico” (Di mercoledì 25 novembre 2020) A 49 anni, Max Biaggi va a caccia di record. Tra le mille imprese motociclistiche del pilota romano, ora si aggiunge anche il record di velocità, ottenuto in sella ad una moto elettrica. Il 31 ottobre scorso, all’aeroporto di Châteauroux in Francia, il “Corsaro” ha toccato i 408 Km/h alla guida di una moto appositamente studiata, la Voxan Wattman. In questo articolo, vi raccontiamo le vicende dell’impresa più pazza ed affascinante che l’ex iridato abbia mai affrontato nella sua vita. Max Biaggi, come nasce l’idea del record elettrico? La vicenda è nata quando Biaggi è stato contattato da Gildo Pastor, presidente del gruppo Venturi che possiede il marchio Voxan. “Quando Pastor mi ha avvicinato parlandomi del progetto“, ha raccontato Biaggi a Cycle World, “Ero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) A 49 anni, Maxva a caccia di. Tra le mille imprese motociclistiche del pilota romano, ora si aggiunge anche ildi velocità, ottenuto in sella ad una moto elettrica. Il 31 ottobre scorso, all’aeroporto di Châteauroux in Francia, il “Corsaro” ha toccato i 408 Km/h alla guida di una moto appositamente studiata, la Voxan Wattman. In questo articolo, vi raccontiamo le vicende dell’impresa più pazza ed affascinante che l’ex iridato abbia mai affrontato nella sua vita. Max, come nasce l’idea delelettrico? La vicenda è nata quandoè stato contattato da Gildo Pastor, presidente del gruppo Venturi che possiede il marchio Voxan. “Quando Pastor mi ha avvicinato parlandomi del progetto“, ha raccontatoa Cycle World, “Ero ...

