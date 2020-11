In Scozia approvata una legge per gli assorbenti gratuiti (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Scozia è il primo Paese al mondo in cui i prodotti per l’igiene femminile saranno gratuiti: passo decisivo per combattere la “period poverty” Proposta nell’Aprile 2019 dalla laburista Monica Lennon, in Scozia è stata approvata all’unanimità la legge sulla gratuità degli assorbenti e di altri prodotti per l’igiene femminile. Il provvedimento, punta a combattere la cosiddetta period poverty (“povertà mestruale”) ovvero l’impossibilità per le donne di accedere a prodotti per l’igiene femminile, a causa di condizioni economiche svantaggiate: secondo alcune stime, firmate dalla BBC, nel Regno Unito la povertà mestruale investirebbe circa il 10% della popolazione femminile e, specificamente in Scozia, una studentessa su 4. A ben vedere, la legge ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laè il primo Paese al mondo in cui i prodotti per l’igiene femminile saranno: passo decisivo per combattere la “period poverty” Proposta nell’Aprile 2019 dalla laburista Monica Lennon, inè stataall’unanimità lasulla gratuità deglie di altri prodotti per l’igiene femminile. Il provvedimento, punta a combattere la cosiddetta period poverty (“povertà mestruale”) ovvero l’impossibilità per le donne di accedere a prodotti per l’igiene femminile, a causa di condizioni economiche svantaggiate: secondo alcune stime, firmate dalla BBC, nel Regno Unito la povertà mestruale investirebbe circa il 10% della popolazione femminile e, specificamente in, una studentessa su 4. A ben vedere, la...

Corriere : Scozia, assorbenti gratis per «chiunque ne abbia bisogno»: è il primo Paese al mondo - Corriere : Scozia, assorbenti gratis per «chiunque ne abbia bisogno»: è il primo Paese al mondo - Dfherz : RT @Corriere: Scozia, assorbenti gratis per «chiunque ne abbia bisogno»: è il primo Paese al mondo - Giulia_Giunta : RT @Corriere: Scozia, assorbenti gratis per «chiunque ne abbia bisogno»: è il primo Paese al mondo - LoveBellaria : RT @Corriere: Scozia, assorbenti gratis per «chiunque ne abbia bisogno»: è il primo Paese al mondo -