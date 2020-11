Hyundai Click to buy - L'auto si compra online (Di mercoledì 25 novembre 2020) comprare online una Hyundai, anche uno dei nuovi modelli in arrivo - a partire dalla nuova Tucson: è la possibilità offerta da Hyundai Click to buy, piattaforma che la Casa coreana ha voluto lanciare proprio in Italia. Click to buy permette di scegliere e configurare un'auto da comprare, costruendo un preventivo che prevede anche la valutazione di un'eventuale vettura in permuta e la richiesta di un finanziamento per poi finalizzare l'acquisto con una firma digitale. Il tutto, come detto, è partito dal nostro Paese, come ha sottolineato in una conferenza stampa - ovviamente online - il managing director di Hyundai Italia Andrea Crespi. Sinergia coi concessionari. Il nuovo canale distributivo online, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 25 novembre 2020)reuna, anche uno dei nuovi modelli in arrivo - a partire dalla nuova Tucson: è la possibilità offerta dato buy, piattaforma che la Casa coreana ha voluto lanciare proprio in Italia.to buy permette di scegliere e configurare un'dare, costruendo un preventivo che prevede anche la valutazione di un'eventuale vettura in permuta e la richiesta di un finanziamento per poi finalizzare l'acquisto con una firma digitale. Il tutto, come detto, è partito dal nostro Paese, come ha sottolineato in una conferenza stampa - ovviamente- il managing director diItalia Andrea Crespi. Sinergia coi concessionari. Il nuovo canale distributivo, ...

