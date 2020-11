Highlights e gol Ajax-Midtjylland 3-1, Champions League 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gli Highlights e i gol di Ajax-Midtjylland 3-1, match valevole per la quarta giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021. All’Amsterdam Arena i lancieri battono i danesi grazie alle reti di Gravenberch, Mazraoui e Neres nella prima metà della ripresa. Gli ospiti accorciano le distanze con il rigore trasformato da Mabil ma non basta. Il Midtjylland è quindi eliminato anche dalla lotta per il terzo posto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Glie i gol di3-1, match valevole per la quarta giornata del gruppo D della. All’Amsterdam Arena i lancieri battono i danesi grazie alle reti di Gravenberch, Mazraoui e Neres nella prima metà della ripresa. Gli ospiti accorciano le distanze con il rigore trasformato da Mabil ma non basta. Ilè quindi eliminato anche dalla lotta per il terzo posto. SportFace.

