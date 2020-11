Gattuso: «Rifarei tutta la vita la mossa Politano vicino a Mertens» (Di mercoledì 25 novembre 2020) In conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Rijeka, ha parlato l’allenatore azzurro Rino Gattuso. Ha risposto ad una domanda anche su Napoli-Milan. Sceglierebbe ancora Politano vicino a Mertens? «tutta la vita. Per me è stato uno dei migliori in campo. Non sapevano mai come prenderlo. E’ un ruolo che ha fatto spesso al Sassuolo. Io non vado tutti i giorni a muso duro. Ci sono momenti in cui devi fare carezza, dire bravo, mandare a fanculo chi lo merita. Sono molto attento sulla gestione. La parola mentalità è ampia. La squadra non deve pensare a quanto è brava, ma riuscire a giocare a volte in modo diverso, annusare il pericolo, aiutarsi e non pensare sempre a cosa fa il compagno. Io sono orgoglioso di allenare questa squadra, che è forte, bisogna solo aggiustare il modo di stare in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) In conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Rijeka, ha parlato l’allenatore azzurro Rino. Ha risposto ad una domanda anche su Napoli-Milan. Sceglierebbe ancora? «la. Per me è stato uno dei migliori in campo. Non sapevano mai come prenderlo. E’ un ruolo che ha fatto spesso al Sassuolo. Io non vado tutti i giorni a muso duro. Ci sono momenti in cui devi fare carezza, dire bravo, mandare a fanculo chi lo merita. Sono molto attento sulla gestione. La parola mentalità è ampia. La squadra non deve pensare a quanto è brava, ma riuscire a giocare a volte in modo diverso, annusare il pericolo, aiutarsi e non pensare sempre a cosa fa il compagno. Io sono orgoglioso di allenare questa squadra, che è forte, bisogna solo aggiustare il modo di stare in ...

