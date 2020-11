FIFA 21 per PS5 utilizzerà i trigger adattivi del DualSense per simulare l'affaticamento dei giocatori (Di mercoledì 25 novembre 2020) FIFA 21 su PlayStation 5 utilizzerà i trigger adattivi del controller DualSense per simulare l'affaticamento del giocatore. Significa che se proverete a scattare con un giocatore stanco, sentirete resistenza dal trigger destro. Durante un evento di anteprima a cui ha partecipato Eurogamer.net, il produttore di FIFA Sam Rivera ha detto che questa nuova funzionalità dirà all'utente quanto sono stanchi i loro giocatori. Più il giocatore è stanco, maggiore sarà la resistenza del trigger. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020)21 su PlayStation 5del controllerperl'del giocatore. Significa che se proverete a scattare con un giocatore stanco, sentirete resistenza daldestro. Durante un evento di anteprima a cui ha partecipato Eurogamer.net, il produttore diSam Rivera ha detto che questa nuova funzionalità dirà all'utente quanto sono stanchi i loro. Più il giocatore è stanco, maggiore sarà la resistenza del. Leggi altro...

MattiaBriga : Grazie sorellina che mi rallegri la quarantena facendo tutti questi giri importanti per me. L’unica cosa mettigli l… - Dalla_SerieA : Caso Ibrahimovic-Fifa 21, Raiola sbotta: 'Vogliamo una risposta subito' - - HDblog : RT @HDblog: FIFA 21 disponibile dal 4 dicembre per PlayStation 5 e Xbox Series X/S - GamingToday4 : FIFA 21 PC non sarà come su PS5 e Xbox Series X|S per non variare i requisiti minimi - infoitsport : Fifa 21: svelata la versione next-gen per PS5 ed Xbox Series X/S! -