Ferrari 488 GT Modificata - La Rossa che non segue le regole Fia - VIDEO

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il reparto Competizioni GT dellapresenta la 488 GT, prodotta in serie limitata. Si tratta di una vettura non omologata per uso stradale che sarà proposta ad acluni clienti, che potranno utilizzarla nel corso degli eventiClub Competizioni GT e nei Track day. 700 CV senza restrizioni. La Casa del Cavallino ha trasferito sulla GTl'esperienza maturata con le versioni GT3 e GTE della 488. Allo stesso tempo, gli ingegneri hanno potuto evolvere la piattaforma senza le limitazioni imposte dal regolamento Fia e per questo è stato raggiunto un livello prestazionale ancora superiore: il V8 biturbo, infatti, ora eroga 700 CV e vanta diversi componenti specifici volti a ottimizzare l'affidabilità, mentre il cambio adotta rapportature dedicate e modificabili, oltre a una frizione di carbonio. ...