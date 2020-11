Di Maria: “Occorre abbattere il digital divide nella aree montane” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I territori delle aree deboli tornano a chiedere con forza che venga finalmente completata l’opera di infrastrutturazione immateriale per le aree montane e, per questo, sottoscrivono l’appello dei Ministri Gualtieri e Patuanelli, rilanciato dal Presidente dell’Uncem nazionale Bussone, ad Open Fibra affinché siano accelerate le procedure per la rete unica e per abbattere il digital divide”m così il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria. Il Presidente ha accolto favorevolmente l’ennesimo appello in tal senso all’Operatore prescelto dal Governo per dare a tutti i cittadini, ovunque risiedano, le stesse opportunità di accesso ai servizi telematici. “Nei giorni scorsi”, ha spiegato Di Maria, “abbiamo anche chiesto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I territori delledeboli tornano a chiedere con forza che venga finalmente completata l’opera di infrastrutturazione immateriale per lemontane e, per questo, sottoscrivono l’appello dei Ministri Gualtieri e Patuanelli, rilanciato dal Presidente dell’Uncem nazionale Bussone, ad Open Fibra affinché siano accelerate le procedure per la rete unica e peril”m così il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di. Il Presidente ha accolto favorevolmente l’ennesimo appello in tal senso all’Operatore prescelto dal Governo per dare a tutti i cittadini, ovunque risiedano, le stesse opportunità di accesso ai servizi telematici. “Nei giorni scorsi”, ha spiegato Di, “abbiamo anche chiesto ...

