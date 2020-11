Detto Fatto, quanta ipocrisia: il «tutorial di seduzione» esiste da anni. Ecco i precedenti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Detto Fatto Non si placa l’ondata di indignazione per il «tutorial sexy» realizzato a Detto Fatto. Nella trasmissione di Rai2, la pole dancer Emily Angelillo aveva mostrato alle donne come apparire sensuali anche tra gli scaffali del supermercato. Apriti cielo: l’imbarazzante siparietto è stato subissato di critiche e bollato dall’AD Fabrizio Salini come un “errore gravissimo”. Eppure non è la prima volta che il programma propone delle “lezioni di seduzione“, come peraltro segnalammo su queste pagine elencando alcuni dei peggiori tutorial ospitati. Prima che la pole dancer Emily spiegasse alle donne come ancheggiare col carrello della spesa, anche la pin up trainer Micaela Marinis – ospite durante la gestione di Caterina Balivo (era il 3 ottobre 2017) – aveva ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 novembre 2020)Non si placa l’ondata di indignazione per il «sexy» realizzato a. Nella trasmissione di Rai2, la pole dancer Emily Angelillo aveva mostrato alle donne come apparire sensuali anche tra gli scaffali del supermercato. Apriti cielo: l’imbarazzante siparietto è stato subissato di critiche e bollato dall’AD Fabrizio Salini come un “errore gravissimo”. Eppure non è la prima volta che il programma propone delle “lezioni di“, come peraltro segnalammo su queste pagine elencando alcuni dei peggioriospitati. Prima che la pole dancer Emily spiegasse alle donne come ancheggiare col carrello della spesa, anche la pin up trainer Micaela Marinis – ospite durante la gestione di Caterina Balivo (era il 3 ottobre 2017) – aveva ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Bordnassela : RT @Tom_of_Inland: Il grave errore di Detto Fatto: mai sopravvalutare il pubblico, mai. - LiveAvanti : @Compagno_Pert cosa ho detto di sbagliato??? Son dati di fatto purtroppo non sto esaltando il fascismo o il nazismo… -