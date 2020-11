Cloud, big data e digitale nel piano di Enel al 2030 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Logo EnelUna “super major” delle energie rinnovabili, capace di investire direttamente 160 miliardi di euro e mobilitarne altri 30 in base due modelli di business diversi, con una crescita sostenibile e redditizia. Così Enel si immagina nei prossimi dieci anni, secondo il suo primo documento di vision decennale, riferito al periodo 2021-2030, reso noto insieme al piano strategico per i prossimi tre anni che prevede investimenti diretti per 40 miliardi, più altri otto da terzi. “Ci troviamo dalla parte vincente della trasformazione energetica, nella rapida transizione verso un pianeta più sostenibile e decarbonizzato, quella dell’energia elettrica”, assicura l’amministratore delegato Francesco Starace che sul futuro della quota in Open Fiber (ora al 50%) ricorda: “Abbiamo sempre detto che la nostra missione si sarebbe ... Leggi su wired (Di mercoledì 25 novembre 2020) LogoUna “super major” delle energie rinnovabili, capace di investire direttamente 160 miliardi di euro e mobilitarne altri 30 in base due modelli di business diversi, con una crescita sostenibile e redditizia. Cosìsi immagina nei prossimi dieci anni, secondo il suo primo documento di vision decennale, riferito al periodo 2021-, reso noto insieme alstrategico per i prossimi tre anni che prevede investimenti diretti per 40 miliardi, più altri otto da terzi. “Ci troviamo dalla parte vincente della trasformazione energetica, nella rapida transizione verso un pianeta più sostenibile e decarbonizzato, quella dell’energia elettrica”, assicura l’amministratore delegato Francesco Starace che sul futuro della quota in Open Fiber (ora al 50%) ricorda: “Abbiamo sempre detto che la nostra missione si sarebbe ...

Le nuove tecnologie guidano gli investimenti nelle rinnovabili per migliorare l'efficienza e la competitività della compagnia energetica italiana ...

Rallenta il mercato analytics in Italia, ma le aziende non si fermano

L'emergenza pandemica ha rallentato la crescita del mercato analytics italiano nel 2020, mentre nell’uso dei Big Data aumenta il divario fra imprese mature e tradizionali.

