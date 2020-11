"Ci rovinano per salvare i vecchi". Consigliere si dimette (Di mercoledì 25 novembre 2020) Covid, frasi shock del Consigliere comunale di centrodestra di Pavia Niccolò Fraschini: "rovinano i giovani: basta piagnistei sulle vittime, viva Darwin" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 25 novembre 2020) Covid, frasi shock delcomunale di centrodestra di Pavia Niccolò Fraschini: "i giovani: basta piagnistei sulle vittime, viva Darwin" Segui su affaritaliani.it

AntonioGraziani : Dobbiamo dedurre che il consigliere, al compimento dell'età per la pensione, abbia intenzione di recarsi in Svizzer… - AnnaritaDiSena : @Giusy48921432 io li odio ovunque, per me rovinano anche sfogliatella e cassata... mi dispiace ma proprio non riesco a mangiarli - infoitinterno : 'Per salvare gli anziani si rovinano i giovani, viva Darwin', bufera sul consigliere comunale - Aladin34838807 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 @fuoridalcorotv @rete4 @QuiMediaset_it @MediasetPlay ALLA GRANDE MA… - Mainaxcs : @GigiEinaudi @lorepregliasco Oggi la società italiana non ha pietà per nessuno, anzi è INFASTIDITA dai morti Covid,… -

Consigliere si dimette dopo la bufera su una sua frase " Per salvaguardare i vecchietti stiamo rovinando i giovani"

Il consigliere comunale Niccolò Fraschini, dopo la bufera avviata per una sua frase shock, ha dato le dimissioni. Sono arrivate anche le scuse del consigliere ...

