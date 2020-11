Vite in Fuga, Terza Puntata: Silvia si Innamora di Elio! (Di martedì 24 novembre 2020) Vite in Fuga, trama Terza Puntata: Silvia inizia a credere che Claudio possa essere davvero colpevole e si Innamora di Elio. Nel frattempo Serravalle è sempre più vicina a scoprire la verità su dove si trovi Caruana… Ecco cosa succede nella Terza Puntata della fiction Vite in Fuga. Vite in Fuga è da poco iniziata ma già promette di appassionare moltissimi telespettatori. La fiction con tinte di giallo racconta anche la storia di Claudio e della sua famiglia, all’interno della quale all’improvviso ci sono molti cambiamenti inaspettati. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Vite in Fuga: dove eravamo rimasti Claudio ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 24 novembre 2020)in, tramainizia a credere che Claudio possa essere davvero colpevole e sidi Elio. Nel frattempo Serravalle è sempre più vicina a scoprire la verità su dove si trovi Caruana… Ecco cosa succede nelladella fictionininè da poco iniziata ma già promette di appassionare moltissimi telespettatori. La fiction con tinte di giallo racconta anche la storia di Claudio e della sua famiglia, all’interno della quale all’improvviso ci sono molti cambiamenti inaspettati. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.in: dove eravamo rimasti Claudio ...

MatteoMarchini5 : Alto Adige, Vite in fuga la nuova serie tv di Rai 1 girata a Ortisei - Lily_Anna2103 : @signofliam @LinoGuanciale Anch'io l'ho ricominciata oggi... vedere Gioè in Vite in fuga me lo ha ricordato. È una… - silvestrasorber : Vite in fuga: Claudio chiede aiuto - lybram72 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #23novembre. Il costosissimo Sette Storie crolla al 6.2% non profittando del traino di Vite in fuga (che sfiora… - naturalitatem1 : State guardando Vite in Fuga? #Rai1 #ViteInFuga -