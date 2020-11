Trento-Vibo Valentia, Superlega 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 24 novembre 2020) L’Itas Trentino ospita la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il recupero della nona giornata di andata della Superlega 2020/2021. La squadra calabrese è quarta a pari punti di Milano e ha la possibilità di salire al terzo posto. D’altra parte Trento ha bisogno dei tre punti per migliorare l’ottava posizione in classifica. L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre alle ore 19:00. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICA Superlega ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) L’Itas Trentino ospita la Tonno Callipo Calabria: eccoe come vedere intv eil recupero della nona giornata di andella. La squadra calabrese è quarta a pari punti di Milano e ha la possibilità di salire al terzo posto. D’altra parteha bisogno dei tre punti per migliorare l’ottava posizione in classifica. L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre alle ore 19:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICA...

