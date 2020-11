Tommaso Zorzi, lite con Francesco Oppini: “Non ho più intenzione di investire in questo rapporto” – VIDEO (Di martedì 24 novembre 2020) Notte complicata, quella appena trascorsa, tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. La notizia dell’allungamento del GF Vip ai primi di febbraio ha gettato nel panico molti Vipponi e qualcuno sta già pensando di abbandonare prima del previsto. Tra loro c’è anche il cronista e figlio di Alba Parietti, che ha espresso il suo punto di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 24 novembre 2020) Notte complicata, quella appena trascorsa, tra. La notizia dell’allungamento del GF Vip ai primi di febbraio ha gettato nel panico molti Vipponi e qualcuno sta già pensando di abbandonare prima del previsto. Tra loro c’è anche il cronista e figlio di Alba Parietti, che ha espresso il suo punto di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - fallitoconlaK : @zorzi_gaia Tommaso senza i riccioli. It hurts - DetectiveFurud0 : @zorzi_gaia PETIZIONE PER TOMMASO PELATO - ilariasweet94 : @zorzi_gaia Ahahahah stessa cosa! Per favore gaia esprimiti su questa reazione esagerata di Tommaso, please! Vogliamo sapere il tuo parere! - zorzi_stan : RT @LaviniaVentanni: Francesco Oppini muto e già questo è preoccupante Stefania Orlando che ogni due parole o sbrocca o si mette a piangere… -