Tommaso Zorzi in pieno mental breakdown si rasa i capelli: "Tipo Britney prima di entrare in clinica" (Di martedì 24 novembre 2020) Tommaso Zorzi questa notte ha avuto un mental breakdown ed è andato a dormire nel letto di Elisabetta Gregoraci rifiutandosi di passare del tempo con Francesco Oppini, colpevole – a suo dire – di voler ritirarsi dal Grande Fratello Vip e di "abbandonarlo" per "tornare a fare i suoi affari fuori". "Ho la sindrome dell'abbandono, stanotte dormirò con Elisabetta perché Francesco ha detto che vuole abbandonare il gioco e ci sono rimasto male. Posso restarci male o no? Inizio anche io a guardarmi intorno". "Io l'ho guardato per cercare conforto e lui mi ha risposto 'Me ne vado'. Ho necessità di vederlo da un altro punto di vista, Adua e Dayane si fanno spalla fra di loro, Francesco appena vede che sono zoppo mi tira un calcio nell'altra gamba. Mi ha detto che se ne vuole andare, se dovesse decidere di andarsene mi ...

