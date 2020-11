Svimez | Così la pandemia ha aggredito un’economia e una società già deboli da Nord a Sud

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 novembre 2020) La prima ondata dellaha avuto per epicentro il. La crisi economica si e? pero? presto estesa al Mezzogiorno dove si e? tradotta in emergenza sociale incrociando un tessuto produttivo piu? debole, un mondo del lavoro piu? frammentario e una societa? piu? fragile. La seconda ondata, a differenza della prima, ha interessato direttamente anche il Mezzogiorno. All’emergenza economica e sociale gia? sperimentata nella prima ondata si e? percio? sommata, nell’ultimo mese, l’emergenza sanitaria generata dalla pressione sulle strutture ospedaliere e in piu? generale su tutto il sistema di cura. L’economia meridionale minacciata Nel 2020 il Pil italiano, secondo, si contrarrà del 9,6%. L’arretramento piu? marcato nel Centro-, con un calo del 9,8%, nelle regioni meridionali sarà del 9%. Nelle regioni ...