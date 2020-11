Nicki Minaj, in arrivo un documentario sulla sua vita (Di martedì 24 novembre 2020) Nicki Minaj provocante ed eccentrica sfoglia la gallery Che anno per Nicki Minaj! Prima la gravidanza e la maternità, poi i dieci anni di Pink Friday, disco con il quale è diventata una star della musica, e ora l’annuncio di un documentario sulla sua vita. HBO Max, infatti, produrrà una docuserie sulla rapper che ha scalato le classifiche diventando un vero e proprio fenomeno musicale. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di martedì 24 novembre 2020)provocante ed eccentrica sfoglia la gallery Che anno per! Prima la gravidanza e la maternità, poi i dieci anni di Pink Friday, disco con il quale è diventata una star della musica, e ora l’annuncio di unsua. HBO Max, infatti, produrrà una docuserierapper che ha scalato le classifiche diventando un vero e proprio fenomeno musicale. Leggi anche › ...

Che anno per Nicki Minaj! Prima la gravidanza e la maternità, poi i dieci anni di Pink Friday, disco con il quale è diventata una star della musica, e ora l’annuncio di un documentario sulla sua vita.

