Green Section della USGA | 100 anni di storia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) Chi gioca a golf lo sa: un aspetto imprescindibile per godersi 18 buche è la manutenzione dei campi. Fairway rovinati, primo taglio di rough che sembra il terzo, bunker malridotti possono rovinare la giornata di golf, per non parlare di una gara. Menzione particolare merita la cura dei, quella zona del campo dove ogni centimetro diventa determinante. Ricorre questa settimana il centenariofondazione, divisione nata appunto per sviluppare e migliorare la cura dei campi da golf. La creazioneNel 1920 E. J. Marshall un avvocato di Toledo, in Ohio, è Presidente del Comitato deidell’Inverness Club. Viene incaricato dei preparativi per lo US Open ...