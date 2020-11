Grande Fratello Vip | caos nella notte | Tommaso Zorzi litiga con Francesco Oppini e Stefania Orlando

Leggi su trendit

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la puntata di ieri sera, che ha messo a dura prova i nervi di tutti i concorrenti,casa delVip ne sono successe di tutti i colori., scosso dalla notizia del prolungamento del reality, ha avuto una brutta discussione sia conche con. A scatenare la dura reazione diè stata la volontà, di, di abbandonare il gioco a seguito della comunicazione fatta in diretta., destabilizzato dall’annuncio fatto da Alfonso Signorini, ha così commentato: Penso che lascerò. Ho della attività non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio. Però ho ...