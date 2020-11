Germania, accordo sulle feste: cene con massimo 10 persone, scuole chiuse prima (Di martedì 24 novembre 2020) In accordo vicino per la gestione del sotto le feste. I ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato le misure di contenimento per e : dal 23 dicembre al primo gennaio sarà possibile ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) Invicino per la gestione del sotto le. I ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato le misure di contenimento per e : dal 23 dicembre al primo gennaio sarà possibile ...

Intanto, per prepararsi al futuro, i capi della diplomazia di Francia, Germania e Regno Unito, ovvero gli europei che hanno firmato l’accordo sul nucleare, si sono riuniti il 23 novembre a Berlino.

Coronavirus, per i Länder tedeschi Natale e Capodanno con massimo 10 persone. In Francia alleggerimento in tre fasi

Le regioni tedesche hanno trovato l'accordo sulle riunioni durante le festività, che sarà discusso domani insieme alla Merkel ...

Intanto, per prepararsi al futuro, i capi della diplomazia di Francia, Germania e Regno Unito, ovvero gli europei che hanno firmato l'accordo sul nucleare, si sono riuniti il 23 novembre a Berlino.