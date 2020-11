Enel: in 2021-23 si punta a 40 mld di investimenti (2) (Di martedì 24 novembre 2020) (Adnkronos) - Oltre il 90% degli investimenti di Enel su base consolidata saranno in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ('Sdg'). Inoltre, in linea con le stime iniziali di Enel, tra l'80% e il 90% degli investimenti su base consolidata sarà allineato ai criteri di Tassonomia Ue grazie al suo sostanziale contributo alla mitigazione del cambiamento climatico. Nel business delle rinnovabili, nel quadro del modello di business di Ownership, il gruppo prevede di investire un totale di 16,8 miliardi di euro, di cui 15,7 miliardi di euro per lo sviluppo di oltre 15,4 Gw di nuova capacità, principalmente in Paesi in cui ha una presenza integrata; nel quadro del modello di business di Stewardship, Enel prevede di mobilitare un totale di 3,8 miliardi di euro, di cui 500 milioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) (Adnkronos) - Oltre il 90% deglidisu base consolidata saranno in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ('Sdg'). Inoltre, in linea con le stime iniziali di, tra l'80% e il 90% deglisu base consolidata sarà allineato ai criteri di Tassonomia Ue grazie al suo sostanziale contributo alla mitigazione del cambiamento climatico. Nel business delle rinnovabili, nel quadro del modello di business di Ownership, il gruppo prevede di investire un totale di 16,8 miliardi di euro, di cui 15,7 miliardi di euro per lo sviluppo di oltre 15,4 Gw di nuova capacità, principalmente in Paesi in cui ha una presenza integrata; nel quadro del modello di business di Stewardship,prevede di mobilitare un totale di 3,8 miliardi di euro, di cui 500 milioni ...

Enel punta a 190 miliardi di euro di investimenti in dieci anni

Così Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, ha commentato il nuovo Piano strategico 2021-23 con una vision al 2030. "Per realizzare questa vision possiamo contare ...

