Diretta Juve-Ferencvaros ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni (Di martedì 24 novembre 2020) TORINO - La Juve di Andrea Pirlo , alle ore 21 all'Allianz Stadium, ospita il Ferencvaros nel quarto turno della fase a gironi di Champions League . I bianconeri hanno battuto gli ungheresi nel match ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) TORINO - Ladi Andrea Pirlo , alle ore 21 all'Allianz Stadium, ospita ilnel quarto turno della fase a gironi di Champions League . I bianconeri hanno battuto gli ungheresi nel match ...

JuventusTV : ?? LIVE DAL JTC ?? L'allenamento dei bianconeri alla vigilia di #JuveFerencvaros In diretta qui ?… - sportli26181512 : Diretta Juve-Ferencvaros ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Dopo il 4-1 della gara d'… - Daniele72385331 : @GF_diretta sei un grande fracesco e Tommaso forza juve - junews24com : Juve-Ferencvaros, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la gara - - CarmenEstradaC8 : RT @JuventusTV: ?? LIVE DAL JTC ?? L'allenamento dei bianconeri alla vigilia di #JuveFerencvaros In diretta qui ? -