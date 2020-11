Covid | gli effetti psicologici devastanti

Leggi su giornal

(Di martedì 24 novembre 2020) In questi mesi di emergenza sanitaria, abbiamo imparato a conoscere i sintomi del Coronavirus a livello fisico, da quelli più frequenti, come per esempio le manifestazioni respiratorie, fino alla sintomatologia più rara, come quella cutanea. Quando si parla dell’emergenza sanitaria, però, è il caso di soffermarrsi pure sulle ripercussioni psicologiche, che possono essere. Se ti stai chiedendo quali siano, nelle prossime righe puoi trovare alcune precise specifiche in merito.-19: l’impatto psicologico Gli esperti che in questi mesi si sono soffermati suglidel-19, hanno messo in primo piano la necessità, nei prossimi anni, di non trascurare gliriguardanti i più giovani che, nel 2020, si sono trovati da un ...