Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

È ripartita ufficialmente la Champions League, con le gare della fase a gironi. Protagoniste anche 4 formazioni italiane: la Juventus di Andrea Pirlo, l'Inter di Antonio Conte, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Simone Inzaghi. Champions League in TV: Sky trasmetterà in diretta tutte le partite della Fase a gironi, mentre Mediaset potrà trasmettere in chiaro una partita delle squadre italiane per ogni giornata. Ecco dunque il calendario di tutte le sfide degli ottavi di finale di Champions League e dove vederle in diretta TV.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari della quarta giornata Sky Sport L'ex bomber Amoruso: "In Champions vedremo una grande Juve, ma anche le altre italiane possono volare agli ottavi"

Riparte la Champions League. La Juventus ospita il Ferencvaros. Tutto già scritto? “No, anche se non credo che la Juventus prenderà alla leggera questo impegno. La squadra di Pirlo ha bisogno di ...

La Juve si qualifica se: le combinazioni per accedere subito agli ottavi

La Juventus potrebbe già assicurarsi gli ottavi di Champions League questa sera contro il Ferencvaros: le combinazioni ...

