Calcio Napoli: “Nessuna lite tra Gattuso e i giocatori” (Di martedì 24 novembre 2020) Il Calcio Napoli smentisce la versione circolata nelle ultime ore di un duro contrasto tra tecnico e squadra dopo la sconfitta contro il Milan. Nessuna lite fra Rino Gattuso e i suoi calciatori. E’ quanto ci tiene a precisare con una breve nota diffusa via Twitter il Napoli. “Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, e’ improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso – si legge – Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento”. Leggi su 2anews (Di martedì 24 novembre 2020) Ilsmentisce la versione circolata nelle ultime ore di un duro contrasto tra tecnico e squadra dopo la sconfitta contro il Milan. Nessunafra Rinoe i suoi calciatori. E’ quanto ci tiene a precisare con una breve nota diffusa via Twitter il. “Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, e’ improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presuntadai toni accesi tra i calciatori dele Rino– si legge – Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento”.

