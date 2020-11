Video privati di Guendalina Tavassi: diffusi fake “Non sono io”, l’intervento in TV (Di lunedì 23 novembre 2020) L’account iCloud di Guendalina Tavassi, come ben sapete, è stato hackerato ed i suoi Video intimi insieme (e per) il marito Umberto D’Aponte sono stati diffusi in rete senza la sua autorizzazione, gettandola nella disperazione. L’ex gieffina è intervenuta via telefono nel corso di Pomeriggio 5. Video privati di Guendalina Tavassi: diffusi fake “Non sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 23 novembre 2020) L’account iCloud di, come ben sapete, è stato hackerato ed i suoiintimi insieme (e per) il marito Umberto D’Apontestatiin rete senza la sua autorizzazione, gettandola nella disperazione. L’ex gieffina è intervenuta via telefono nel corso di Pomeriggio 5.di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Elaman58 : Io sono schifata e sconvolta nel leggere i commenti su Guendalina Tavassi. Soprattutto dalle donne. La colpa è la… - IStremato : @tinapica88 Non siamo tutti così care donne. Io uno così lo metterei alla gogna come nel medioevo e giù tutti a far… - blogtivvu : Video hot Guendalina Tavassi: diffusi fake “Non sono io”, l’intervento in TV - Marina48118673 : RT @FrancescoFigli7: Vergogna a 5 stelle! Accampamento di nomadi che sta crescendo a vista d'occhio su quello che dovrebbe essere il #parco… - MassimoSantoma2 : RT @FrancescoFigli7: Vergogna a 5 stelle! Accampamento di nomadi che sta crescendo a vista d'occhio su quello che dovrebbe essere il #parco… -