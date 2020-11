Un malore improvviso si porta via Beatrice | studentessa modello | aveva 19 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Unall’si èto viaColetta, 19enne universitaria romana originaria di Aielli, in provincia dell’Aquila. Frequentava la Luiss da qualche mese dopo aver superato i test di ammissione. Era unae la sua morte ha sconvolto familiari e amici. Dopo essersi sentita male, la ragazza è stata trasta d’urgenza in ambulanza in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare.è deceduta all’ospedale di Tor Vergata per un arresto cardio circolatorio. La ragazza è morta la notte tra venerdì e sabato e la famiglia ha chiesto di rinunciare ai fiori per il funerale, che si è svolto questa mattina nella Capitale, e di fare offerte al Bambino Gesù di Roma. Un appello raccolto dalla sua scuola e dal sindaco di ...