The Last of Us | Parte II o Animal Crossing | New Horizons? No | Hades è il Game of the Year!

Molto probabilmente, da un "punto di vista videoludico", il 2020 sarà ricordato come l'anno di lancio di PS5 e Xbox Series X/S, ma non bisogna dimenticare che in questo anno ci sono state delle uscite di notevole peso sulle varie piattaforme. In vista della fine dell'anno, TIME ha deciso di stilare una classifica con i migliori giochi del 2020. Nella graduatoria figurano Spider-Man: Miles Morales, il popolarissimo Call of Duty Warzone e l'apprezzato The Last of Us: Parte II. Tuttavia, secondo TIME, il miglior gioco del 2020 non è uno di questi famosi giochi, bensì Hades dei creatori di Bastion e Pyre.

