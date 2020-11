Perché il Nobel per la Pace Abiy Ahmed è così determinato a combattere la guerra in Tigray (Di lunedì 23 novembre 2020) Il premio Nobel per la Pace Abiy Ahmed sembra sempre più determinato a portare fino in fondo il conflitto in Tigray. L’uomo che sta cercando di costruire una nuova Etiopia, in cui ci sia spazio per tutte le oltre 80 etnie che caratterizzano la complessa demografia del Paese, non sembra lasciare spazio a chi si pone all’esterno della sua filosofia del “Medemer”. Le truppe etiopi, che lo scorso 4 novembre hanno iniziato un’offensiva contro le forze regionali del Tigray dopo che queste avevano preso il controllo di una base dell’esercito, hanno annunciato domenica 23 novembre di aver accerchiato Macallé, il capoluogo della regione secessionista, dando al Fronte di liberazione del popolo del Tigray (TPLF) 72 ore per arrendersi. Dall’inizio dell’offensiva ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) Il premioper lasembra sempre piùa portare fino in fondo il conflitto in. L’uomo che sta cercando di costruire una nuova Etiopia, in cui ci sia spazio per tutte le oltre 80 etnie che caratterizzano la complessa demografia del Paese, non sembra lasciare spazio a chi si pone all’esterno della sua filosofia del “Medemer”. Le truppe etiopi, che lo scorso 4 novembre hanno iniziato un’offensiva contro le forze regionali deldopo che queste avevano preso il controllo di una base dell’esercito, hanno annunciato domenica 23 novembre di aver accerchiato Macallé, il capoluogo della regione secessionista, dando al Fronte di liberazione del popolo del(TPLF) 72 ore per arrendersi. Dall’inizio dell’offensiva ...

giopapa : È come il Nobel ad Obama i primi giorni di presidenza. Non ci sono risultati perché non c'è ancora il vaccino! - csgrazzutti : @stanzaselvaggia È Giletti eh, mica un nobel. Niente di interessante. E ti ho già criticata perché anche tu ci sei… - RogerSilver20 : @lapoelkann_ e mo che vuoi il premio nobel? con i soldi delle tasse italiane vi finanziate la Polonia e pagate le t… - Valenti87347264 : RT @pausacaffeblog: Nasceva oggi Albert Camus (1913), scrittore, filosofo, saggista, drammaturgo e attivista francese. Premio Nobel per la… - kiwivoI6 : @SlRIVSBL4CK onestamente a me di loro frega poco e niente, però quel post fu veramente una caduta di stile perché n… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Nobel Come ti faccio a fette maestri, esordienti e premi Nobel ilGiornale.it