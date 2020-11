(Di martedì 24 novembre 2020) Fare il c.t.no, ma restare nel mondo del ciclismo sì. Vincenzoa 36 anni ha ancora voglia di correre, anche se al momento non ha deciso i programmi per il 2021, soprattutto a ...

Gazzetta_it : #Nibali e un futuro da scrivere: “Io c.t. della Nazionale? Non credo...” - RaiSport : ??? Vincenzo #Nibali: 'Futuro da ct? Non credo' Lo Squalo dello Stretto: 'Mi piacerebbe lavorare con i giovani' ??… - sportface2016 : #Ciclismo Le parole di Vincenzo #Nibali, che parla anche del futuro dopo il ritiro -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali futuro

La Gazzetta dello Sport

Ciclismo, Vincenzo Nibali sul futuro dopo il ritiro: "Non penso che sarò ct, è un ruolo troppo politico. Potrei lavorare con i giovani" ..."Un futuro da tecnico della Nazionale? Non credo, e' un ruolo difficile e 'politico' e non mi piace. Potrei seguire una squadra, lavorare con i giovani mi piace tanto ma per adesso non ci ho ancora pe ...