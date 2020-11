Lazio | Acerbi potrebbe rinnovare fino al 2025

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Francescoè uno dei giocatori chiave per la. Il profilo del quale Inzaghi proprio non può fare a meno in zona difensiva. Ultimamente il difensore ha dato prova delle sue gradi abilità e doti e per questo motivo Claudio Lotito vorrebbe blindarlo a vita. La società a breve dovrebbe discutere con il giocatore e il suo entourage.non lasciare più la? Il presidente biancoceleste è molto contento delle prestazioni die così anche mister Inzaghi che non manca mai di schierare il difensore. Nella gara durante il Crotone, il “Leone” ha soddisfatto nuovamente le “aspettative” che il club e anche i tifosi ripongono su di lui.ha 32 anni e ciò significa che se ladovesse offrirgli un contratto di cinque ...