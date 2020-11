Fisco | rottamazione e semplificazione | doppio binario del Governo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Alleggerire il, soprattutto in questo momento, è fondamentale per favorire la ripresa”. È quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook la viceministra dell’Economia Laura Castelli che apre la strada a nuove agevolazioni fiscali per imprese e partite IVA. Due infatti le direttrici su cui sta lavorando il MEF secondo quanto ha indicato la ministra. Nella prima – “per ridimensionare la crisi e le difficoltà che hanno imprese e autonomi” – la viceministra guarda alla ripartenza delle rateizzazioni decadute, con la sospensione della“ter”, un saldo e stralcio e l’apertura all’introduzione di una“quater”. Un’ulteriore misura a cui si lavora negli uffici di via XX settembre, inoltre, è quella di “una riforma della riscossione che stralci le vecchie cartelle che non sono più riscuotibili”. Interventi che ...