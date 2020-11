Covid a Napoli, ristoratori e partite Iva chiamati a raccolta: ma alla protesta partecipano solo in trenta (Di martedì 24 novembre 2020) Allo scoccare delle 17 davanti al palazzo della Regione ci sono in totale due manifestanti, la presenza di 20 giornalisti e cinquanta poliziotti evita l?imbarazzo del deserto totale, simbolo... Leggi su ilmattino (Di martedì 24 novembre 2020) Allo scoccare delle 17 davanti al palazzo della Regione ci sono in totale due manifestanti, la presenza di 20 giornalisti e cinquanta poliziotti evita l?imbarazzo del deserto totale, simbolo...

