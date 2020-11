“Costruzione della città futura”. Il 24/11 su Huffpost il quarto Dialogo digitale (Di lunedì 23 novembre 2020) Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine organizza il quarto Dialogo digitale dal titolo “Costruzione della città futura”, che si terrà martedì 24 novembre alle ore 17-WEBINAR tra Regina De Albertis, presidente dei Giovani Ance e Mauro Usai, sindaco di Iglesias. Nel Dialogo, moderato dalla giornalista Monica Maggioni e trasmesso in streaming sul sito della Fondazione (https://www.fondazioneleonardo-cdm.com) e su Huffpost, si metteranno a confronto le responsabilità delle amministrazioni locali e quelle degli imprenditori viste attraverso la lente di due giovani. L’incontro sarà anche l’occasione per affrontare la dimensione dell’abitare alla luce della pandemia. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine organizza ildal titolo, che si terrà martedì 24 novembre alle ore 17-WEBINAR tra Regina De Albertis, presidente dei Giovani Ance e Mauro Usai, sindaco di Iglesias. Nel, moderato dalla giornalista Monica Maggioni e trasmesso in streaming sul sitoFondazione (https://www.fondazioneleonardo-cdm.com) e su, si metteranno a confronto le responsabilità delle amministrazioni locali e quelle degli imprenditori viste attraverso la lente di due giovani. L’incontro sarà anche l’occasione per affrontare la dimensione dell’abitare alla lucepandemia.

