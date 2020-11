«Uragano Covid» sulla sanità Esami e visite giù del 45% in sei mesi (Di domenica 22 novembre 2020) Da gennaio a giugno nei nostri ospedali -839 mila prestazioni rispetto al 2019. La 2a ondata frena la ripresa. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 22 novembre 2020) Da gennaio a giugno nei nostri ospedali -839 mila prestazioni rispetto al 2019. La 2a ondata frena la ripresa.

zazoomblog : «Uragano Covid» sulla sanità Esami e visite giù del 45% in sei mesi - #«Uragano #Covid» #sulla #sanità - InMeteo : Uragano Iota devasta Nicaragua e Honduras: almeno 45 vittime, migliaia di sfollati e paura Covid-19 - ibathtotd : #ottoemezzo #ilfattoquotidiano Il PD in soccorso alla mafia che col covid non fa affari. Il PD apre il parlamento a… - Luca80772167 : @Pablo516569 @Dany_morritz @newsmax @RudyGiuliani Perché invece i mulini a vento che causano il cancro alle orecchi… - InvestingItalia : Aumento dei casi, nuove chiusure: 'Uragano COVID' rallenta i mercati - -

Ultime Notizie dalla rete : Uragano Covid Covid, New York città fantasma: «Peggio di un uragano, il vero turismo non tornerà prima del 2025» Il Messaggero Consumi, salto indietro di 30 anni «Quasi 3mila euro in meno a testa»

Il virus ha sbriciolato gran parte degli affari del terzo settore livornese: «Serrata fiscale per protesta» LIVORNO Il virus ha avuto l’effetto di un uragano sull’economia, nazionale e locale. E la te ...

L'uragano Iota devasta il Centroamerica

Il Centroamerica, attraversato da decenni da profondi problemi economici e sociali, causati in gran parte dai frequenti colpi di Stato che hanno colpito i governi progressisti, si trova attualmente ad ...

Il virus ha sbriciolato gran parte degli affari del terzo settore livornese: «Serrata fiscale per protesta» LIVORNO Il virus ha avuto l’effetto di un uragano sull’economia, nazionale e locale. E la te ...Il Centroamerica, attraversato da decenni da profondi problemi economici e sociali, causati in gran parte dai frequenti colpi di Stato che hanno colpito i governi progressisti, si trova attualmente ad ...