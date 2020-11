Uomini e Donne anticipazioni | registrazione 21-11-2020 | due di picche per Riccardo | Davide commosso

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 22 novembre 2020) Sabato 21 novembreè stata registrata una nuova puntata diche è durata qualche ora e ha visto diverse sorprese. Tanto per cominciare Gemma Galgani continua a uscire con due cavalieri: Biagio (che ha chiuso con Sabina, reputandola falsa) e Maurizio, di appena 50 anni. Con quest’ultimo ha avuto un incontro in settimana e lo ha baciato, prendendo lei l’iniziativa. L’uomo usciva anche con Valentina, la quale però ha deciso di interrompere la conoscenza visto che le fa schifo uscire con un uomo che bacia una donna dell’età di sua madre subito dopo aver baciato anche lei durante una serata insieme.Guarnieri esce con Brunilde e Roberta Di Padua, ma ha ricevuto un due didalla prima, visto che l’ha fatto salire in camera ma ha scansato il suo bacio, mentre la seconda si è ...