Ubriaco cade dal nono piano, dimentica e torna a bere ma… (Di domenica 22 novembre 2020) L’assurda vicenda ha avuto luogo in Russia, nella regione di Kemerovo. Per quanto possa sembrare inverosimile, numerosi fonti riportano la notizia: una persona è caduta dal nono piano, senza riportare gravi danni. La caduta sarebbe avvenuta a causa dei fumi dell’alcol. Tuttavia, dopo essersi incredibilmente salvato, l’interessato, ancora Ubriaco, è ritornato nella sua abitazione per continuare a bere e a fare baldoria. Ecco cosa è successo. In Russia le persone hanno una resistenza fuori dal comune, stando a questa storia. L’individuo, di cui non è stata resa nota l’identità, avrebbe alzato troppo il gomito, ingerendo una notevole quantità di vodka. D’altronde, la Russia è uno dei maggiori produttori al mondo del distillato. Tuttavia, l’incidente avrebbe avuto luogo quando il malcapitato, chiaramente ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 22 novembre 2020) L’assurda vicenda ha avuto luogo in Russia, nella regione di Kemerovo. Per quanto possa sembrare inverosimile, numerosi fonti riportano la notizia: una persona è caduta dal, senza riportare gravi danni. La caduta sarebbe avvenuta a causa dei fumi dell’alcol. Tuttavia, dopo essersi incredibilmente salvato, l’interessato, ancora, è rito nella sua abitazione per continuare ae a fare baldoria. Ecco cosa è successo. In Russia le persone hanno una resistenza fuori dal comune, stando a questa storia. L’individuo, di cui non è stata resa nota l’identità, avrebbe alzato troppo il gomito, ingerendo una notevole quantità di vodka. D’altronde, la Russia è uno dei maggiori produttori al mondo del distillato. Tuttavia, l’incidente avrebbe avuto luogo quando il malcapitato, chiaramente ...

