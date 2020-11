Pennette alla marsalese (Di domenica 22 novembre 2020) Questa ricetta di è rapida, comoda e soprattutto molto appetitosa. Una ricetta pratica per tutti i giorni, ma anche per occasioni speciali o per aperitivi con amici. Questo primo piatto ha veramente un gusto unico ed inimitabile. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di penne rigate 100 g di pancetta affumicata a cubetti 350 g di salsa di pomodoro 100 ml di panna da cucina 20-25 olive nere senza nocciolo 1 bicchiere di Marsala 1/2 cipolla 1 ciuffo di prezzemolo fresco Sale fino q.b. 3-4 cucchiai di olio evo 50 g di parmigiano reggiano grattugiato Per preparare le iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua e attendete che questa arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate la cipolla e mettete insieme all’olio extravergine di oliva in padella. Lasciate rosolare e poi aggiungete anche la pancetta. Alzate la ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 22 novembre 2020) Questa ricetta di è rapida, comoda e soprattutto molto appetitosa. Una ricetta pratica per tutti i giorni, ma anche per occasioni speciali o per aperitivi con amici. Questo primo piatto ha veramente un gusto unico ed inimitabile. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di penne rigate 100 g di pancetta affumicata a cubetti 350 g di salsa di pomodoro 100 ml di panna da cucina 20-25 olive nere senza nocciolo 1 bicchiere di Marsala 1/2 cipolla 1 ciuffo di prezzemolo fresco Sale fino q.b. 3-4 cucchiai di olio evo 50 g di parmigiano reggiano grattugiato Per preparare le iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua e attendete che questa arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate la cipolla e mettete insieme all’olio extravergine di oliva in padella. Lasciate rosolare e poi aggiungete anche la pancetta. Alzate la ...

