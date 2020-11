Napoli Milan, i convocati di Gattuso: Osimhen non recupera (Di domenica 22 novembre 2020) Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista di Napoli-Milan Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro il Milan. Non ce la fa Osimhen, che non recupera dal problema alla spalla. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Gennaroha diramato la lista deiin vista diGennaro, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita di questa sera contro il. Non ce la fa, che nondal problema alla spalla. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente. Leggi su Calcionews24.com

