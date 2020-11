Cina | inaugurata a Shanghai la prima filiale cinese di Enel X

(Di domenica 22 novembre 2020) E’ stataladiX. Lo rende noto il consolato italiano ain un comunicato stampa. L’evento si e’ svolto con una cerimonia aperta dal videomessaggio dell’ambasciatore d’Italia inLuca Ferrari, dall’intervento del console generale d’Italia aMichele Cecchi, dai videomessaggi e interventi in collegamento dell’amministratore delegato diX Francesco Venturini, del direttore amministrativo diX inGianmaria Riccardi e dall’intervento del general manager diLucian Ion. Presenti anche leader del governo di, in particolare rappresentanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina inaugurata

ANSA Nuova Europa

Louis Vuitton ha scelto la città simbolo del Covid per la sua ultima mostra. Ma sono tanti i marchi che puntano alla Cina per salvare i propri bilanci ...(FERPRESS) – Roma, 20 NOV – Enel X, la business line di servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, ha inaugurato la prima sede commerciale in Cina, aprendo nel Paese un ufficio dedicato alla e-Mobil ...