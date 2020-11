A2 Maschile | vincono Ortona e Cuneo

Ultime Notizie dalla rete : Maschile vincono

Corriere dello Sport

FRANCESCO LOIACONO - Alle ATP Finals di tennis maschile a Londra nella prima semifinale l’austriaco Dominic Thiem ha vinto in tre set, 7-5 6-7 7-6 contro il serbo Novak Djokovic. Per l’austriaco vitto ...Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Rimanete con noi per cronache, classifiche e approfondimenti. Prossimo appuntamento con la grande ginnastica? Vi rimandiamo agli Eur ...